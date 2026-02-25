Число пересекших границу России и Китая в Забайкалье туристов выросло на 57%

Всего в Забайкальском крае функционирует восемь пунктов пропуска

ЧИТА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 880 тыс. туристов в 2025 году пересекли границу России и Китая через международный автомобильный пункт пропуска МАПП "Забайкальск". Это на 57% больше, чем годом ранее, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции начальник Читинской таможни Сергей Гробов.

"Самый крупный [российско-китайский] автомобильный пункт пропуска МАПП Забайкальск, через него в 2025 году проследовало более 880,8 тыс. физических лиц, более 28,8 тыс. автобусов и более 260,3 тыс. грузовых транспортных средств. Для сравнения, в 2024 году через МАПП проследовало 559,6 тыс. физлиц, 28,5 тыс. автобусов и 225 тыс. грузовых транспортных средств", - сказал Гробов.

Всего, по его данным, в Забайкальском крае функционирует восемь пунктов пропуска - пять автомобильных, два железнодорожных и один воздушный. Суммарно в 2025 году к году на 11% увеличилось число физических лиц, проследовавших через все пункты пропуска Читинской таможни, это 960,9 тыс. пассажиров и водителей.

В железнодорожных пунктах пропуска количество составов увеличилось на 4%. В среднем в сутки через границу перемещалось более 42 поездов. Грузооборот в России составил более 1,7 млн тонн, а из России - более 20 млн тонн. В аэропорту Читы за год сотрудники таможни оформили 235 самолетов. Число пассажиров на международных авиарейсах в Забайкалье увеличилось на 44%.

В автомобильных пунктах пропуска, количество грузовых транспортных средств увеличилось на 18%. В среднем в сутки через МАПП "Забайкальск" перемещалось 700 грузовых транспортных средств, а в дни пиковых нагрузок фактическая пропускная достигала более 1 тыс. автомобилей. По итогам 2025 года грузооборот пункта пропуска МАПП "Забайкальска" по экспорту составил 323 тыс. тонн, а по импорту - более 2,4 млн тонн грузов.

"С декабря 2025 года на грузовом направлении введена система транспортных диспетчеров, которая обеспечивает распределение потока водителей с учетом загрузки должностных лиц, автоматическое определение порядка обслуживания, регистрацию и выдачу талона. Использование данной системы повысило удобство и комфорт водителей при прохождении таможенной границы, позволило упорядочить очередность подачи документов", - отметил Гробов.

О МАПП "Забайкальск"

МАПП "Забайкальск" - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири.