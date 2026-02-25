В Москве капитально отремонтируют около 1,8 тыс. многоквартирных домов в 2026 году

Перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт порядка 1,8 тыс. многоквартирных домов выполнят в Москве в 2026 году, перечень работ определяется с учетом срока службы инженерных систем. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли свыше 30 тыс. домов общей площадью более 320 млн квадратных метров. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 15 тыс. многоквартирных домов, в этом году запланированы соответствующие мероприятия на почти 1,8 тыс. объектах. Работы стартовали в соответствии с утвержденным графиком", - рассказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. На особом контроле находится соблюдение сроков работы лифтов из-за повышенной опасности этого типа оборудования, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха", - заключил заммэра.