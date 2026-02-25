В Крыму более 10 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Аварийные отключения произошли в 25 населенных пунктах

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек в разных районах Республики Крым остались без света из-за непогоды, сообщили ТАСС в пресс-службе госпредприятия "Крымэнерго".

"Более 10 тыс. по Крыму [отключено], население", - сообщили в пресс-службе.

В Telegram-канале предприятия сообщается, что аварийные отключения произошли в 25 населенных пунктах в Сакском, Симферопольском, Ленинском, Белогорском и Бахчисарайском районах, говорится о сложных погодных условиях. В регионе на 25 февраля действует штормовое предупреждение. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, метель, на дорогах гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северно-западный ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах до 25 м/с.

Сейчас в Крыму идет мокрый снег, пасмурно, температура воздуха плюс 2 градуса.