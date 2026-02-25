В России готовы две вакцины от колоректального рака

Производят отбор пациентов, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Две вакцины от колоректального рака готовы в РФ. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева на Форуме будущих технологий.

"Уже зарегистрировали пептидную онковакцину от колоректального рака. Уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже 2 вакцины готовы, их уже будут вводить", - сказала Яковлева.

В новость внесена правка (14:00 мск) - заголовок, лид и цитата приводятся в новой редакции в связи с уточнением информации пресс-службой ФМБА, верно - две вакцины.