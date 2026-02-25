ТАСС: пропавшая в Смоленске девочка не попала в объективы камер видеонаблюдения

Также следователи просматривают видеорегистраторы водителей

СМОЛЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи изучают камеры видеонаблюдения, расположенные по возможному маршруту движения девятилетней девочки, которая накануне утром в Смоленске ушла гулять с собакой и пропала. Однако на отсмотренных кадрах ребенок пока не обнаружен, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Пока ни одна из камер, которые были отработаны в радиусе нескольких кварталов, не зафиксировала ребенка, но эта работа продолжается", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что параллельно отрабатываются видеокамеры организаций и частных владельцев, расположенные во дворах, а также видеорегистраторы водителей.

Девочка пропала утром 24 февраля. Она вышла из дома выгуливать собаку, не взяв с собой мобильный телефон и ключи. Смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Поиски ребенка велись до глубокой ночи, в них принимали участие порядка 50 волонтеров и около 150 неравнодушных граждан, утром штаб возобновил свою работу.

Пресс-служба СК назвала приметы девочки: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в темную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.