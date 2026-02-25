В Москве не изменился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю

Эпидемиологи напомнили о важности соблюдения гигиены и поддержания иммунитета

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве сохранился на прежнем уровне по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"На 8 неделе 2026 года (с 16 по 22 февраля) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону. Уровень заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей не изменился, эпидемические пороги не превышены", - говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.

Эпидемиологи напомнили о важности соблюдения гигиены и поддержания иммунитета. В случае появления симптомов респираторного заболевания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.