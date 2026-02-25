В Челябинске после заражения детей приостановили работу заведения общепита

Органы прокуратуры поставили результаты проверки на контроль

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Деятельность павильона быстрого питания временно приостановили в Челябинске после случаев заражения кишечной инфекцией нескольких несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"В настоящее время деятельность индивидуального предпринимателя временно приостановлена", - сказали в пресс-центре.

Со ссылкой на областную прокуратуру сообщалось, что несколько детей в Калининском районе Челябинска пожаловались на симптомы кишечной инфекции после посещения заведения общественного питания в Калининском районе.

По информации прокуратуры, по результатам проведенного Роспотребнадзором эпидемиологического расследования возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения в суд. Органами прокуратуры результаты проверки поставлены на контроль.