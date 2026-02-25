В Москве заработает оплата по биометрии в наземном городском транспорте

Она станет доступна в 2026 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Оплата проезда по биометрии появится в городском наземном транспорте Москвы и на всех станциях МЦД в 2026 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Оплата по биометрии появится на всех станциях МЦД и в наземном городском транспорте", - написал Собянин в Max, говоря о планах развития транспортной системы на 2026 год.

Сервис оплаты проезда по биометрии в транспорте Москвы появился в октябре 2021 года. Сейчас система оплаты по биометрии действует на всех без исключения турникетах метро, Московского центрального кольца и на четырех станциях МЦД: Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы, Зеленоград-Крюково. Кроме того, оплата по биометрии работает на регулярном речном электротранспорте и на железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса".

Как пояснил заммэра столицы Максим Ликсутов, с момента запуска платежным сервисом воспользовались 200 млн раз. При этом число пользователей по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2 раза и превысило 710 тыс. человек.