В Москве число машин на дорогах в сутки сократилось до 2,79 млн в 2025 году

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что продолжится работа по развитию транспортной инфраструктуры на всех видах транспорта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество автомобилей, выезжающих на дороги Москвы за сутки, сократилось до 2,79 млн в 2025 году. При этом рост числа зарегистрированных авто продолжает расти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Основной результат прошлого года - доля поездок на городском транспорте выросла до 70%. Москвичи все чаще пересаживаются с личного транспорта на городской. Если в 2010 году на дорогах было около 3 млн машин в сутки, то в 2025-м уже 2,79 млн. При этом надо учесть, что число зарегистрированных в регионе авто за эти годы выросло на 60% (+3,4 млн машин)", - написал Собянин в Max.

Он отметил, что в 2026 году продолжится работа по развитию транспортной инфраструктуры на всех видах транспорта. В метро откроется первый участок новой Рублево-Архангельской линии с пятью станциями - 2 действующими и 3 новыми: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

"Закупим 312 вагонов "Москва-2026". Продолжим тестировать первый беспилотный поезд метро отечественного производства на базе модели "Москва-2024" на Большой кольцевой линии. Запустим 11 беспилотных трамваев, что позволит увеличить их количество до 15 единиц. Получим 50 трамваев "Львенок - Москва", тем самым завершим обновление трамвайного парка", - добавил мэр.

Между Москвой и Московской областью будет запущено больше 50 маршрутов наземного транспорта. Мосгортранс получит более 400 новых электробусов. Откроется четвертый регулярный маршрут на Москве-реке - "Лужники - Киевский".