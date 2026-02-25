Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога подчеркнул, что ситуация будет сложной

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Уровень воды выше нормы ожидается в реках Тюменской и Курганской областей и в Югре. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале по итогам заседания коллегии по безопасности, оценив ожидаемую ситуацию как "непростую".

"По предварительным прогнозам, ситуация ожидается непростой. Все вы видите, что снега на Урале выпало в этом году много. Выше нормы уровни воды ожидаются в реках Тюменской и Курганской областей, а также в Югре", - написал он.

Жога отметил, что для недопущения осложнения обстановки важно учесть как положительный опыт субъектов, так и ошибки прошлых лет. "Необходим четкий план взаимодействия всех структур: важно быть готовыми к развитию паводка уже в апреле", - подчеркнул он.

В частности, особое внимание полпред попросил уделить состоянию гидротехнических сооружений, провести ревизию надежности всех дамб. Пока на территории округа состояние 14 сооружений оценивается как опасное.

Как уточнили в аппарате полпреда, уровень безопасности еще 78 гидротехнических сооружений оценивается как неудовлетворительный.