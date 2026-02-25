В одном из микрорайонов Тушина в Москве движение будет полностью управляться ИИ
25 февраля, 08:06
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по управлению дорожным движением с помощью искусственного интеллекта появится в жилом микрорайоне в Тушине в 2026 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Увеличим долю умных светофоров до 80% и впервые в мире запустим пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта - в Тушино", - написал Собянин в Max, говоря о планах развития транспортной системы на 2026 год.
Ранее Собянин сообщал, что Москва активно развивает сервисы искусственного интеллекта в разных сферах, включая транспорт, здравоохранение, образование. По его словам, цифровые сервисы Москвы являются одними из лучших в мире.