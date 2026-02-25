Москвичей предупредили о 8-балльных пробках 25 февраля

Жителей города призвали пользоваться метро

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы просят не использовать личный транспорт для поездок по городу до 20:00 25 февраля и по возможности пересесть на общественный в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут стать причиной 8-балльных пробок. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На дорогах 4 балла, вечером ожидаем до 8. В городе продолжается снегопад, он может осложнить ситуацию на дорогах - скорости падают. Для безопасности и экономии времени советуем воспользоваться метро, поездки на авто отложить на более поздний вечер - после 20:00", - сказали в департаменте транспорта.

Вечером ожидаются затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, ТТК, Волоколамском шоссе, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов.

Тем, кто не сможет отказаться от поездок на личных машинах, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.