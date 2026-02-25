Волонтерами проекта "Москва помогает" стали более 18 тыс. горожан

В столице открыто 15 постоянных штабов и более 30 павильонов на площадках "Зимы в Москве"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Проект "Москва помогает", запущенный с начала специальной военной операции, на сегодняшний день объединил больше 18 тыс. волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"С 2022 года проект объединил больше 18 тыс. волонтеров. Они координируют сбор помощи, поступающей от десятков тысяч горожан. Москвичи ежедневно передают на фронт и в пострадавшие регионы вещи первой необходимости. Многие вдохновляют своим примером окружающих и приходят в пункты приема вместе с семьей, друзьями и коллегами", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Сейчас в столице открыто 15 постоянных штабов проекта "Москва помогает" и более 30 павильонов на площадках "Зимы в Москве". Сюда регулярно приносят гуманитарную помощь: одежду, продукты, средства личной гигиены, технику и многое другое. Найти адрес ближайшего штаба и узнать время его работы можно на карте на официальном сайте проекта. Как отмечают сами волонтеры, одежду следует приносить неношеную и с бирками, а продукты - с длительным сроком хранения.

"Жители столицы отправляют участникам СВО и то, что делают своими руками: вязаную одежду, маскировочные сети, тактические браслеты, окопные свечи, сухой душ. В городе регулярно проводят мастер-классы по созданию таких вещей", - отметили в пресс-службе. Всего с начала реализации проекта жители столицы собрали уже около 5 млн единиц гуманитарной помощи.