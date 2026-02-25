Спикер Сейма Литвы считает непродуктивным запрет доступа в соцсети до 16 лет

Социальные сети направленно адресуют молодежи негативную информацию, поэтому должны существовать определенные правила, подчеркнул Юозас Олекас

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Запрет на доступ в соцсети лиц младше 16 лет является непродуктивной мерой. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил спикер Сейма (парламента) Литвы Юозас Олекас.

"Запреты не всегда дают ожидаемый результат, особенно когда это касается молодого поколения. Мне представляется, что нас должна больше беспокоить активная занятость молодых людей тем или иным видом деятельности", - подчеркнул он.

Спикер считает, что необходимо найти баланс между этими двумя установками. "Мы должны найти консенсус между запретом и занятостью", - отметил Олекас.

Тем не менее он считает, что определенные правила должны существовать. "Это диктуется тем, что соцсети направленно адресуют молодежи негативную информацию", - отметил спикер.

Депутат Сейма Дайва Ульбинайте заявила, что выступит на весенней сессии с законодательной инициативой запретить лицам в возрасте до 16 лет быть самостоятельными пользователями в соцсетях.