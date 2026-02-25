В ГД предложили ввести "индекс дружелюбия" школ

Он будет формироваться на основе анонимных опросов учеников о случаях буллинга

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением проводить в школах ежегодные анонимные опросы учеников о случаях травли и на их основе формировать "индекс дружелюбия" образовательных организаций. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, инициатива направлена на раннее выявление конфликтов и снижение уровня буллинга в образовательных организациях. Депутаты приводят данные исследования портала SuperJob, согласно которым каждый четвертый родитель (25%) сообщил, что его ребенок сталкивался с травлей со стороны одноклассников, при этом 82% опрошенных поддерживают меры по профилактике буллинга. По мнению авторов письма, эти цифры свидетельствуют о масштабности проблемы и общественном запросе на системные решения.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространенности травли, издевательств и конфликтов. На основе полученных данных возможно формирование сравнительного показателя - "индекса дружелюбия" школы, отражающего уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды", - говорится в обращении.

Авторы инициативы предлагают проводить опросы в электронном формате через портал "Госуслуги". По их мнению, это позволит обеспечить анонимность и сопоставимость данных. Предполагается, что такой показатель поможет выявлять образовательные организации с высоким уровнем конфликтности и направлять туда дополнительные меры поддержки, включая работу школьных психологов и специалистов по профилактике травли.

По мнению парламентариев, предлагаемая мера может стать инструментом ранней диагностики проблем и позволит органам власти оперативно реагировать на ситуацию, особенно с учетом нехватки педагогов-психологов в ряде школ.