В МВД предупредили об ответственности за диверсии, совершаемые подростками

За некоторые преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет, отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. МВД России регистрирует теракты и диверсии, которые совершают подростки под влиянием украинских спецслужб, в связи с чем напомнило об ответственности за такие преступления.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в разных регионах России регистрируются преступления диверсионного и террористического характера, которые совершаются несовершеннолетними под влиянием украинских спецслужб. По ее словам, нередко целями для атак становятся объекты транспортной инфраструктуры.

"Зарубежные организаторы криминальной деятельности связываются с подростками через мессенджеры и социальные сети. За денежное вознаграждение им предлагают принять участие в противоправных действиях. При этом убеждают, что несовершеннолетние не подлежат уголовной ответственности и данное обстоятельство позволит избежать наказания", - сказала Волк.

По ее словам, далеко не все знают о том, что за совершение некоторых видов преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет. Прежде всего, это особо тяжкие преступления, к числу которых относятся теракты и диверсии. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают длительные сроки лишения свободы. Таким образом, согласившись заработать несколько тысяч рублей, можно перечеркнуть всю свою дальнейшую жизнь.

Кроме отбытия тюремного срока преступнику придется возмещать причиненный ущерб. К ответственности также будут привлечены родители или законные представители виновного - за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.