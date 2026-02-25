В Югре под угрозой подтопления находятся 48 населенных пунктов с 5 тыс. жителей

Ожидается повышение уровня воды в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Уровень воды выше нормы ожидается в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва в Ханты-Мансийском автономном округе в 2026 году, в зоне потенциального подтопления находятся 48 населенных пунктов с населением около 5 тыс. человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам заседания коллегии по безопасности.

"По данным Росгидромета, в 2026 году ожидается повышение уровня воды в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва. В зоне потенциального подтопления находятся 48 населенных пунктов с населением около 5 000 человек", - написал он.

Кухарук отметил, что для оперативного реагирования при необходимости может быть задействовано более 8,1 тыс. человек, свыше 1,7 тыс. единиц техники, 35 воздушных судов, из них - 18 беспилотников, а также 241 плавсредство. Для переселения людей при угрозе подтопления определены 70 пунктов временного размещения на 8 тыс. человек, организована работа системы оповещения. В апреле Центроспас-Югория проведет на реках региона ледовзрывные работы по ослаблению льда на затороопасных участках.

Кроме того, глава Югры сообщил, что для реагирования на природные пожары сформирована группировка сил, состоящая из почти 2 тыс. человек, 704 единицы техники и свыше 4,1 тыс. единиц оборудования и снаряжения. В автономном округе утверждены 19 маршрутов авиапатрулирования протяженностью более 10 тыс. км, закуплено современное пожарно-техническое оборудование, расширено использование системы "Лесохранитель", включающей в себя 144 камеры видеонаблюдения.

В 2025 году подтопление участков в Югре в ходе паводка стало происходить в начале мая. Количество подтопленных участков доходило до более 270 (из них более 110 было в Нижневартовске), затем их число снижалось. На пике было зафиксировано порядка 10 переливов через дороги и была подтоплена вертолетная площадка в поселении Белогорье.