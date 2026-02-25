В Поморье начал работать ветеранский отряд РСО "Старая гвардия"

Средний возраст участников составил 49 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ветеранский отряд Российских студенческих отрядов "Старая гвардия" начал работу в Архангельской области в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО", сообщили ТАСС в пресс-службе РСО.

"По 28 февраля в Приморском округе Архангельской области будет работать ветеранский отряд "Старая гвардия". В состав отряда вошли представители трех поколений (20+, 40+, 60+) из числа ветеранов студенческих отрядов Алтайского и Пермского края, Удмуртской Республики, Томской, Самарской, Архангельской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик. Средний возраст участников - 49 лет", - сказали в пресс-службе.

Это врачи, юристы, преподаватели вузов, инженеры, работники сферы молодежной политики, артисты, спортсмены и заслуженные ветераны труда. "Однажды прочувствовав атмосферу студенческих отрядов, забыть ее невозможно. Именно поэтому в акциях РСО, в том числе в "Снежном десанте РСО", наравне с молодежью участвуют ветераны движения. В составе отряда "Старая гвардия" - люди разных профессий и поколений: самому младшему участнику 22 года, старшему - 73", - отметила член комитета Госдумы по охране здоровья, председатель правления РСО Юлия Дрожжина.

В ходе акции ветераны студенческих отрядов окажут жителям адресную помощь, займутся благоустройством воинских захоронений и мемориалов, проведут профориентационные лекции и "Разговоры о главном" для молодежи.

В 2026 году ветеранское движение студенческих отрядов отмечает 10-летний юбилей (первый отряд появился на Алтае в 2016 году), третий год подряд проект реализуется на всероссийском уровне. В прошлом году отряд "Старая гвардия" работал в Самарской области. "Эстафета добра и патриотизма перешла от молодежи к старшему поколению. "Полярный десант" в этом году вновь доказал свою востребованность. И особенно ценно, что в Год культуры Русского Севера наши ребята прикоснулись к истории, приводили в порядок памятники. А теперь на смену заступает "Старая гвардия", - подчеркнул руководитель Архангельского регионального отделения Российских студенческих отрядов Егор Иванов.

Итоги акции "Полярный десант"

На торжественном концерте в честь старта акции были подведены итоги молодежной патриотической акции "Полярный десант". С 9 по 15 февраля около 200 добровольцев в составе девяти отрядов работали на территории девяти муниципальных округов Архангельской области. К студентам Поморья присоединилась молодежь из Псковской, Калининградской, Новгородской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. За 13 лет существования акции благополучателями стали около 55 тыс. человек.

Организаторами мероприятия выступили Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области и Архангельское региональное отделение Российских студенческих отрядов при поддержке программы "Регион для молодых" и национального проекта "Молодежь и дети".

