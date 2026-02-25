Жога призвал задействовать в УрФО беспилотные системы для мониторинга пожаров

Эта мера доказала эффективность в гражданской сфере, заявил полномочный представитель президента в округе

Полпред президента в УФО Артем Жога © Михаил Терещенко/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал губернаторов округа задействовать беспилотные системы для мониторинга обстановки с природными пожарами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания коллегии по безопасности.

"Обратил внимание губернаторов, что в мониторинге ситуации необходимо задействовать беспилотные системы. Эта мера уже доказала свою эффективность в гражданской сфере", - написал он.

Жога отметил, что уже сейчас составляются сводные планы тушения природных пожаров, готовится техника и ресурсы. "На контроле остается более 8 тыс. недостатков и нарушений в противопожарном обустройстве свыше 1 тыс. населенных пунктов", - добавил он.

Жога подчеркнул, что в 2026 году по паводковому и пожароопасному периодам ожидается непростая ситуация, передали в аппарате полпреда.