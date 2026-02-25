Подмосковье восстановило около 1,5 тыс. объектов инфраструктуры в Донбассе и Новороссии

Строители помогли отреставрировать памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, объекты истории, культуры и искусства

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московская область продолжает восстановление объектов инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. За все время силами подмосковных рабочих восстановлено около 1,5 тыс. объектов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Это продолжение большой федеральной программы. Московская область участвует во всем, что касается жизни людей на новых территориях. Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением - в частности, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома и все, что связано с транспортом и дорогами. <…> Если за прошлый год мы восстановили порядка 400 объектов - больших, средних и малых, то за все время их уже около 1,5 тысяч. Наша задача - продолжать вносить заметный вклад на территориях, которые нуждаются в особой заботе и внимании", - сказал Воробьев, его слова привели в пресс-службе регионального правительства.

Там рассказали, что подмосковные строители за прошедшие четыре года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановили и построили с нуля около 1,5 тыс. домов и зданий жилищного, социального и технического назначения, объекты инженерной инфраструктуры. Они также помогли отреставрировать памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, объекты истории, культуры и искусства. Только в прошлом году специалистами Фонда капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, было восстановлено порядка 300 объектов.

Отмечается, что в планах на 2026 год - завершение ремонта и обновление еще более 200 жилых домов, 5 социальных объектов, 150 памятников и мемориалов. Также проведут благоустройство около 300 дворов и придомовых территорий.