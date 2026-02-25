Вестибюль №2 станции метро "Московская" закроют с 27 февраля до 1 марта

Ограничения связаны с ремонтными работами

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Вестибюль №2 станции петербургского метрополитена "Московская" будет временно закрыт в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает комитет по транспорту города.

"В связи с проведением ремонтных работ с 27 февраля по 1 марта, а также с 13 по 15 марта с 21:00 второй вестибюль станции (со стороны Алтайской улицы) будет закрыт", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что лестницы №1, 2, 3, 4 будут недоступны для пассажиров. Первый вестибюль станции метро "Московская" будет работать в обычном режиме.