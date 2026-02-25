В санаториях СФР пройдут реабилитацию порядка 600 бойцов СВО Ставрополья

В 2025 году выделили более 200 таких квот

ПЯТИГОРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) выделил порядка 600 направлений на санаторно-курортное лечение участников СВО Ставрополья. В 2025 году было выделено более 200 таких квот, сообщила руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Ставропольском крае Оксана Романенко на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"У нас активно реализуется направление санаторно-курортного лечения через Социальный фонд России. В этом году нам выделено для ребят почти 600 мест. Мы сделали разнарядку на территории края, и я призываю всех ребят, которые имеют желание пройти реабилитацию либо санаторно-курортное лечение в этих реабилитационных центрах СФР", - сообщила Романенко.

По ее словам, проезд, питание и проживание бойцам в центре на 21 день предоставляется бесплатно. Она также отметила, что в 2025 году лечение в центрах прошли более 200 участников СВО.