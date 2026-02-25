Мишустин: меры поддержки семей и рождаемости уже заложены в ключевые нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что поддержка семьи и детства - важнейшее, интегральное направление для всех национальных целей развития России, поскольку напрямую касается будущего страны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Основные меры поддержки семей, в том числе для повышения рождаемости, заложены в ключевые национальные проекты. Это отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"По поручению президента в ключевых национальных проектах предусмотрели меры, направленные на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости", - указал премьер.

