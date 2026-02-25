Более 4 млн семей с низкими доходами смогут в июне подать на допвыплату

Важно, чтобы предоставление помощи было простым, быстрым и понятным для людей, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Семьи с двумя и более детьми работающих родителей, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, уже в июне смогут подать заявление на ежегодную выплату. Об этом объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Мы подготовили все необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 млн семей, - сообщил премьер. - Прием заявлений начнется в июне".

"Стремимся, чтобы предоставление помощи было простым, быстрым и понятным для людей", - заверил Мишустин и напомнил, что "в автоматическом режиме или по одному заявлению на принципах социального казначейства оказываются уже 70 федеральных мер поддержки".