Мишустин: университеты "Приоритета-2030" сотрудничают с компаниями-заказчиками

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Университеты программы "Приоритет-2030" сотрудничают с компаниями-заказчиками, так технологии для интегрированной сети беспилотных авиационных систем, а также спутниковых и сетей мобильной связи предложили в МФТИ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Сотрудничают с компаниями-заказчиками и университеты программы "Приоритет-2030". В Физтехе предложили технологии для интегрированной сети беспилотных авиационных систем, а также спутниковых и сетей мобильной связи", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в Южном федеральном университете предложили комплексную платформу и сервисы искусственного интеллекта для прогнозирования и мониторинга состояния почвы, а в Башкирском медуниверситете разработан и запущен в серию биологический материал для регенеративной хирургии и терапии.