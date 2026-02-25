{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин: университеты "Приоритета-2030" сотрудничают с компаниями-заказчиками

В Южном федеральном университете предложили комплексную платформу и сервисы искусственного интеллекта для прогнозирования и мониторинга состояния почвы, отметил премьер-министр РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Университеты программы "Приоритет-2030" сотрудничают с компаниями-заказчиками, так технологии для интегрированной сети беспилотных авиационных систем, а также спутниковых и сетей мобильной связи предложили в МФТИ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

На эту тему
Вопросы депутатов и работа кабмина. История отчетов правительства перед Госдумой
Вопросы депутатов и работа кабмина. История отчетов правительства перед Госдумой

"Сотрудничают с компаниями-заказчиками и университеты программы "Приоритет-2030". В Физтехе предложили технологии для интегрированной сети беспилотных авиационных систем, а также спутниковых и сетей мобильной связи", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в Южном федеральном университете предложили комплексную платформу и сервисы искусственного интеллекта для прогнозирования и мониторинга состояния почвы, а в Башкирском медуниверситете разработан и запущен в серию биологический материал для регенеративной хирургии и терапии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
В "ЛизаАлерт" раньше не поступало заявок на поиски туристов на плато Кваркуш
Организованы поисковые мероприятия с применением специальных технических средств
Читать полностью