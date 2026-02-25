Столичные водохранилища начали готовить к половодью

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Водохранилища в Москве, обеспечивающие подачу воды в город, начали готовить к половодью. Снежный покров на водосборной территории требует повышенного внимания, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет 50 тыс. квадратных километров. На ней сформировался снежный покров, высота которого практически в два раза превышает обычные для этого периода значения и местами достигает 60-70 сантиметров. Такая ситуация является штатной для сотрудников профильных подразделений АО "Мосводоканал", которые обслуживают водохранилища, но требует повышенного внимания", - рассказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что пополнение запасов водохранилищ возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков. Сформированные по итогам половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.

"С конца декабря каждые десять дней гидрологи проводят снегомерные съемки для определения параметров снежного покрова и прогнозирования объема будущего талого стока, - рассказал Петр Бирюков. - На основании полученных данных из водохранилищ сейчас ведется сброс воды, что позволит в период половодья наполнить их до плановых отметок и исключить подтопление внепойменных территорий", - заключил заммэра.