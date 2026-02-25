РСВ объявила о начале нового сезона "Первого кубка нейроконтента"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" (РСВ) объявила о начале приема заявок на новый сезон "Первого кубка нейроконтента". Это проект для молодых дизайнеров, разработчиков, контент-менеджеров, копирайтеров, видеомейкеров и других специалистов старше 14 лет, которые используют нейросети для создания инновационного и социально значимого вирусного контента.

"Первым соревнованием сезона станет нейромарафон, регистрация на него открыта до 13 марта на официальном сайте проекта. Уже в марте участников ждет первое онлайн-соревнование в рамках "Первого кубка нейроконтента" - нейромарафон. Это вызов на скорость, креатив и умение работать с искусственным интеллектом: за 24 часа командам предстоит создать уникальный видеоролик с помощью нейросетей", - говорится в сообщении пресс-службы РСВ.

В рамках нового сезона участников ждут однодневные медиахакатоны, команды будут решать кейсы от индустриальных партнеров и генерировать медиапродукты с использованием нейросетей.

"Первый кубок нейроконтента" президентской платформы - это возможность для молодого поколения доказать: главный творец цифровой реальности - человек. Мы даем старт движению, где через технологии проявляется душа автора, а нейросети становятся инструментом созидания будущего. Быть частью этого - значит не просто следить за переменами, а создавать их своими руками", - отметил гендиректор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Спецпроект "Первый кубок нейроконтента" является одним из трех ключевых треков проекта "Цифровой прорыв" РСВ. В 2026 году также запланированы ИТ-хакатоны и "Антифейк-чемпионат". Все треки нацелены на выявление талантов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и медиа, а также на формирование сообщества профессионалов, способных внести вклад в развитие цифровой экономики России. "Первый кубок нейроконтента" проводится президентской платформой при поддержке АНО "РТИИ" и АНО "ИРИ".