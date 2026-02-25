{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В России внедрят бионическую перчатку для реабилитации после инсульта

Ее создали на базе Донского гостехуниверситета
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бионическая перчатка с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта создана на базе Донского гостехуниверситета и готовится к внедрению в медицинских центрах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"На базе Донского гостехуниверситета [создали] бионическую перчатку с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта - тоже очень технологичное, современное решение. Проект готовится к внедрению в медицинских центрах", - сказал он.

