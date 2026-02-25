В России внедрят бионическую перчатку для реабилитации после инсульта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бионическая перчатка с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта создана на базе Донского гостехуниверситета и готовится к внедрению в медицинских центрах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.