В КБР откроют корпус волонтеров гостеприимства

НАЛЬЧИК, 25 февраля. /ТАСС/. Корпус волонтеров гостеприимства, направленный на повышение качества сервиса и привлечение молодежи в туристическую индустрию, откроют в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

"Корпусу волонтеров гостеприимства в КБР быть. В режиме ВКС провел совещание с участием коллег из Минкурортов КБР, Кавказ. РФ и нашего волонтерского движения. Говорили об организации работы корпуса волонтеров гостеприимства", - написал Люев в своем Telegram-канале.

Инициатива создания корпуса была озвучена на Совете по молодежной политике при главе КБР. Казбек Коков поддержал инициативу и поручил ведомству вместе с Минкурортов КБР проработать вопрос.

"В рамках рабочего совещание обсудили концепцию реализации данной инициативы. Сформировали общие очертания этого важного проекта, направленного на повышение качества туристского сервиса, улучшение положительного имиджа КБР и привлечение молодежи в индустрию гостеприимства. Вместе с заместителем директора департамента отраслевых компетенций в сфере туризма "Кавказ. РФ" и коллегами наметили ближайшие мероприятия по запуску проекта", - добавил министр.