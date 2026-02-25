{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В Москве участнику СВО вернули незаконно списанные со счетов деньги

После вмешательства прокуратуры исполнительное производство было приостановлено

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Участник специальной военной операции после вмешательства прокуратуры вернул деньги, незаконно взысканные с его счетов банком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Бабушкинская межрайонная прокуратура провела проверку в поднадзорном отделе судебных приставов. <…> После вмешательства прокуратуры исполнительное производство приостановлено, излишне взысканные денежные средства возвращены заявителю", - говорится в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в отделе на исполнении находится производство, должником по которому является мужчина, выполняющий боевые задачи в зоне СВО с ноября прошлого года. Вопреки требованиям закона, исполнительное производство не было приостановлено, а с банковских счетов должника регулярно производились списания.

По результатам проведенной проверки прокурор внес представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено.

