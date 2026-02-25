Мишустин отметил целостность системы поддержки участников СВО

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Десятки инициатив, которые стали законами, сформировали в России целостную систему поддержки участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"2025 год - это Год защитника Отечества. В память о подвигах тех, кто в разные периоды истории сражался за Родину. И в честь участников специальной военной операции, которые отстаивают интересы России сегодня. Поддержка бойцов и членов их семей, как подчеркивал президент, - важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества. К ее выполнению, уважаемые депутаты, вы всегда относитесь очень внимательно. Благодаря вам были поддержаны десятки инициатив, которые стали законами. Все они составляют целостную систему помощи нашим героям и их близким", - сказал он.

Мишустин добавил, что созданы условия, чтобы ветераны боевых действий могли восстановить здоровье.

"Теперь они вне очереди получают любое медицинское и санаторно-курортное лечение, необходимые медизделия. Мы модернизируем и госпитали ветеранов войн. Летом посещал такой в Омске, где есть современные методы диагностики. А также сегодня в любом из 12 центров Социального фонда участники СВО могут пройти комплексную реабилитацию. Расходы на проезд тоже компенсируются. Если понадобится, сотрудники сопровождают на протяжении всего процесса - от подачи заявления на лечение до выписки. Тысячи бойцов этой возможностью уже воспользовались", - уточнил премьер-министр.

Он напомнил, что за военными и добровольцами сохранены рабочие места, а открыть собственное дело они теперь могут, заключив социальный контракт. "Есть все условия, чтобы попробовать себя и в новой профессии или получить дополнительную специальность, повысить квалификацию. Тысячи участников СВО и члены их семей уже прошли обучение. Важно, чтобы и в гражданской жизни они чувствовали себя уверенно. Конечно, вся эта поддержка не ограничивается Годом защитника Отечества. Она будет продолжена. Наши герои с честью отстаивают интересы и суверенитет России. И мы не оставим их и их семьи без внимания и помощи", - заключил Мишустин.