В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, скоро начнется процесс регистрации. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева на форуме Будущих технологий.

Яковлева сказала, что в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но "особенно это Альцгеймер". Когнитивные нарушения появляются, когда патологический процесс в организме может идти 20 лет. По этой причине очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Центр мозга разработал эти тест-системы, которые перейдут на регистрацию уже сейчас, отметила она.

