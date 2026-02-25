Мишустин назвал общие ценности основой единства народов России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Общие ценности и желание двигаться вперед вместе для процветания России являются основой для единства народов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России своим указом в конце декабря 2025 года. Российский лидер поддержал инициативу одного из участников Совета по межнациональным отношениям на заседании в День народного единства.

"2026 год объявлен президентом Годом единства народов России. Мы веками живем вместе - дополняя сильные качества друг друга", - сказал он.

"Самое главное - нас объединяют общие ценности и желание двигаться вперед - вместе. Делать все необходимое для процветания России", - добавил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что основой также является единый государственный русский язык. "Мы слышим и понимаем друг друга. И всегда с уважением относимся к традициям, культуре и вере каждого народа нашей многонациональной страны", - отметил премьер-министр.

Премьер-министра также напомнил о словах президента о "непобедимом единстве". "Как подчеркивал президент, такое непобедимое единство - это то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед", - сказал он.