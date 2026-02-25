{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Мишустин оценил набережную Амура после обновления Благовещенска

По словам премьера, ему больше нравится российская сторона реки Амур, чем китайская
© ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что ему больше нравится российская сторона реки Амур, чем китайская, сравнив две приграничные набережные реки во время рабочего визита в дальневосточный город Благовещенск. Об этом он сказал, выступая с отчетом в Госдуме.

Мишустин отметил, что сегодня десятки миллиардов рублей направляются на реализацию мастер-планов 25 городов Дальнего Востока.

"Уже есть конкретные результаты - видел их сам в ходе рабочей поездки в Благовещенск, где благоустроены территории. Это красота, когда можно сравнить китайскую сторону с нашей. Я откровенно говорю - нам понравилась больше наша, российская сторона по объективным причинам", - сказал Мишустин. Зал ответил ему аплодисментами.

Российско-китайская граница проходит в этом районе по реке Амур. Поэтому гуляя по набережной в Благовещенске можно видеть на другой стороне реки китайский город Хэйхе.

Активное строительство также идет и в Комсомольске-на-Амуре, Находке, Уссурийске, Якутске, Магадане, напомнил премьер-министр. "Там открылись современные объекты образования, культуры, спорта. Активно инвестируют в Дальний Восток и наши предприниматели, вложив более триллиона рублей. А это десятки тысяч рабочих мест, в том числе в химической, авиационной, энергетической и транспортной отраслях", - заметил Мишустин.

Мишустин, Михаил Владимирович
