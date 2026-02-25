Столичный "Техноград" открыл набор на курсы по ИИ и аналитике данных

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Набор на курсы по ИИ, аналитике данных и управлению проектами начался в столичном "Технограде". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москвичи могут выбрать одну из четырех двухмесячных программ. Три из них - аналитика данных, применение искусственного интеллекта в бизнесе и управление проектами - впервые запустили в прошлом году. А в 2026-м список дополнили новым курсом, посвященным графическому дизайну и коммуникациям", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Отмечается, что занятия начнутся 18 апреля в виде онлайн-лекций и офлайн-интенсивов с экспертами. Отбор в программы проводится на конкурсной основе. Каждое направление знакомит с востребованными цифровыми профессиями, упор делается на развитии практических навыков.

В пресс-службе добавили, что в рамках программы "ИИ для бизнеса" участники научатся генерировать тексты, презентации, картинки и видео, пользоваться функцией перевода, синтезировать речь и создавать музыку. Отдельное внимание уделят юридическим аспектам. На курсе по управлению проектами лекторы разберут ключевые метрики для оценки производительности команды и успешности продукта, расскажут об инструментах и методах продуктового менеджмента. Программа "Аналитика данных" включает изучение основ разных языков программирования и освоение сервисов для работы с электронными таблицами. На курсе "Графический дизайн и коммуникации" слушатели научатся собирать макеты своих продуктов в онлайн-сервисе, разрабатывать интерфейсы, находить новые идеи и формировать общий стиль бренда.

В финале проекта командам предстоит выполнить задания, подготовленные технологическими компаниями Москвы. Выпускники получат сертификаты.