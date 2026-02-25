В Нижнем Тагиле нашли вторую пропавшую школьницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Пропавшая в Нижнем Тагиле Свердловской области 13-летняя девочка самостоятельно вернулась домой, с ней все в порядке. Об этом сообщили в группе МУ МВД "Нижнетагильское" во "ВКонтакте".

Поиски шли со вторника. Сообщалось, что ребенок ушла из дома по улице Жуковского и не вернулась, при этом она нуждалась в медицинской помощи.

"Пропавшая девочка найдена. С ней все в порядке. Сегодня <…> сама вернулась домой. Мама сразу передала информацию в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Подросток пояснила, что уходила гулять. Сейчас сотрудники полиции проверяют информацию, а также устанавливают причины ее самовольного ухода.

Также в Нижнем Тагиле во вторник вечером пропала еще одна школьница в возрасте 14 лет, ее нашли на второй день поиска.