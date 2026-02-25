ВЦИОМ: 82% россиян доверяют армии РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (82%) доверяют своей армии и высоко оценивают ее результаты в ходе СВО. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра ВЦИОМ.

"82% россиян доверяют российской армии", - говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

Аналитики отмечают, что уровень доверия держится на стабильно высокой отметке на протяжении последних лет.

По данным экспертов, сопоставимый показатель зафиксирован и в оценках результатов, достигнутых в ходе специальной военной операции. Значимыми для нашей страны их считают восемь из десяти россиян.

Опрос проводился 29 января 2026 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.