{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: 82% россиян доверяют армии РФ

Уровень доверия держится на стабильно высокой отметке на протяжении последних лет, отметили аналитики
© Александр Река/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (82%) доверяют своей армии и высоко оценивают ее результаты в ходе СВО. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра ВЦИОМ.

"82% россиян доверяют российской армии", - говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

Аналитики отмечают, что уровень доверия держится на стабильно высокой отметке на протяжении последних лет.

По данным экспертов, сопоставимый показатель зафиксирован и в оценках результатов, достигнутых в ходе специальной военной операции. Значимыми для нашей страны их считают восемь из десяти россиян.

Опрос проводился 29 января 2026 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
В Забайкалье начнут штрафовать за отсутствие регистрации у домашних собак
Штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей
Читать полностью