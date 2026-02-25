Более 26 тыс. россиян включили в регистр лиц с редкими заболеваниями

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 26 тысяч россиян включены в федеральный регистр пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, в том числе 11 139 детей. Такие данные привел директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев на пресс-конференции ТАСС, приуроченной к Международному дню редких заболеваний.

"На сегодня Минздравом России формируется большая группа таких болезней - это 301 нозологическая форма, и формируется федеральный регистр, где включены 26 тыс. <...>, в том числе 11 139 детей. Мы можем с гордостью сказать, что в Российской Федерации разработана и внедрена уникальная система пренатальных и неонатальных скринингов", - сообщил Шавалиев.

По его словам, более 95% женщин, наблюдающихся в женских консультациях, проходят необходимую диагностику. В 2025 году в рамках неонатального скрининга обследовано более 1,16 млн новорожденных, выявлено 1 128 детей с врожденными наследственными заболеваниями. Все они взяты на дистанционный учет и получают необходимое лечение, в том числе при поддержке фонда "Круг добра".

С 2026 года программа скрининга расширена еще на два заболевания, благодаря чему общее число диагностируемых наследственных патологий превысило 40. Подтверждение диагнозов осуществляется в сети из 10 региональных центров и федеральном центре имени Бочкова.

Шавалиев также сообщил о планах по расширению инфраструктуры: в марте планируется открытие нового федерального центра в Евпатории (поселок Мойнаки), что позволит увеличить доступность медицинской помощи для пациентов с редкими заболеваниями.