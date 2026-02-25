{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин с думской трибуны поздравил главу Минсельхоза с днем рождения

Премьер пожелал Оксане Лут здоровья и удачи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время ежегодного отчета в Госдуме отвлекся от текста доклада, чтобы поздравить министра сельского хозяйства РФ Оксану Лут с днем рождения.

На эту тему
День рождения: как подобрать идеальные слова
День рождения: как подобрать идеальные слова

"Друзья, сегодня у Оксаны Николаевны день рождения", - сказал Мишустин, подведя некоторые итоги работы аграрного сектора. "Я воспользуюсь возможностью в докладе ее поздравить, пожелать ей здоровья, удачи, чтобы так держать!" - добавил премьер.

Лут в ответ поблагодарила председателя правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛут, Оксана Николаевна
В Забайкалье начнут штрафовать за отсутствие регистрации у домашних собак
Штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей
Читать полностью