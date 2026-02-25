Мишустин с думской трибуны поздравил главу Минсельхоза с днем рождения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время ежегодного отчета в Госдуме отвлекся от текста доклада, чтобы поздравить министра сельского хозяйства РФ Оксану Лут с днем рождения.

"Друзья, сегодня у Оксаны Николаевны день рождения", - сказал Мишустин, подведя некоторые итоги работы аграрного сектора. "Я воспользуюсь возможностью в докладе ее поздравить, пожелать ей здоровья, удачи, чтобы так держать!" - добавил премьер.

Лут в ответ поблагодарила председателя правительства.