В Ленобласти увеличили выплату за поступление в Войска беспилотных систем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области увеличили региональную выплату при заключении контракта для поступления на военную службу в Войска беспилотных систем ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Ленобласть увеличила до 4 млн рублей гарантированную выплату гражданам, заключившим контракт в Ленинградской области для поступления на военную службу в Войска беспилотных систем ВС РФ. Также право на увеличенную выплату будут иметь граждане, которые заключат контракт в Ленинградской области для комплектования полков и батальонов (резерва); зачисленные в списки воинских частей испытательного центра", - говорится в сообщении.

Как пояснили представители областного правительства, заключившие контракт будут получать региональную выплату 3,15 млн рублей, федеральную выплату 400 тыс. рублей и еще 450 тыс. рублей региональную выплату с индексацией или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.

Выплата из регионального бюджета производится после заключения контракта.