{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленобласти увеличили выплату за поступление в Войска беспилотных систем

Сумма выросла до 4 млн рублей
© Александр Полегенько/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области увеличили региональную выплату при заключении контракта для поступления на военную службу в Войска беспилотных систем ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Ленобласть увеличила до 4 млн рублей гарантированную выплату гражданам, заключившим контракт в Ленинградской области для поступления на военную службу в Войска беспилотных систем ВС РФ. Также право на увеличенную выплату будут иметь граждане, которые заключат контракт в Ленинградской области для комплектования полков и батальонов (резерва); зачисленные в списки воинских частей испытательного центра", - говорится в сообщении.

Как пояснили представители областного правительства, заключившие контракт будут получать региональную выплату 3,15 млн рублей, федеральную выплату 400 тыс. рублей и еще 450 тыс. рублей региональную выплату с индексацией или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.

Выплата из регионального бюджета производится после заключения контракта.

Теги
РоссияЛенинградская область
В Забайкалье начнут штрафовать за отсутствие регистрации у домашних собак
Штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей
Читать полностью