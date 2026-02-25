В России биометрию сдали уже 9,5 млн иностранцев

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Биометрию в России сдали уже 9,5 млн иностранцев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

"Единая биометрическая система, вместе с Банком России мы ее совершенствуем. И у нас сдали биометрию <...> 9,5 млн иностранцев. И предотвратили мы въезд около 50 тыс., чуть даже больше, мигрантов через московские аэропорты, через автомобильные КПП, - сказал он. - При заключении договоров на сегодня 3,9 млн иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему. Это очень важное направление, которое позволяет навести порядок в этой сфере".