Обновлено 

Мишустин заявил о снижении нагрузки на учителей

Премьер-министр при этом призвал создать механизм для понимания, что еще мешает снижать нагрузку на педагогов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о заметном снижении нагрузки на учителей в школах.

На эту тему
Санкции, поддержка населения и задачи на 2026 год. Отчет Мишустина в Госдуме
Санкции, поддержка населения и задачи на 2026 год. Отчет Мишустина в Госдуме

"Нам нужно вместе создать такой механизм, чтобы мы реально понимали, что еще мешает [снижать нагрузку], в том числе нагрузку на учителей. По учителям, которых я лично знаю, вижу, что за два года есть результаты. Нагрузка снижена, но насколько это хорошо и качественно, нам с вами вместе еще поработать надо", - сказал премьер-министр, отвечая на предложение депутата от фракции ЛДПР о корректировке подходов к формированию домашнего задания для школьников.

Мишустин также отметил, что при этом мнения о нагрузке в школах - как на учеников, так и на преподавателей, варьируются. "Некоторые считают, что [обучение] очень перегружено. Для тех, кто считает нагрузку в школе недостаточной, есть возможность дополнительно и углубленно изучать учебные предметы, заниматься творчеством, спортом. Но и важно, что мы и для тех, и для других создаем различные инструменты для получения качественного образования", - добавил Мишустин.

В новость внесена правка (14:35 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце, верно - учеников.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
