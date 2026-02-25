Мишустин заявил о снижении нагрузки на учителей

"Нам нужно вместе создать такой механизм, чтобы мы реально понимали, что еще мешает [снижать нагрузку], в том числе нагрузку на учителей. По учителям, которых я лично знаю, вижу, что за два года есть результаты. Нагрузка снижена, но насколько это хорошо и качественно, нам с вами вместе еще поработать надо", - сказал премьер-министр, отвечая на предложение депутата от фракции ЛДПР о корректировке подходов к формированию домашнего задания для школьников.

Мишустин также отметил, что при этом мнения о нагрузке в школах - как на учеников, так и на преподавателей, варьируются. "Некоторые считают, что [обучение] очень перегружено. Для тех, кто считает нагрузку в школе недостаточной, есть возможность дополнительно и углубленно изучать учебные предметы, заниматься творчеством, спортом. Но и важно, что мы и для тех, и для других создаем различные инструменты для получения качественного образования", - добавил Мишустин.

В новость внесена правка (14:35 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце, верно - учеников.