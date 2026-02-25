В Москве продлили желтый уровень погодной опасности до конца февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности продлили на территории Москвы и Подмосковья до конца месяца из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 21:00 мск субботы, 28 февраля, будет действовать желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, это связано с возможным образованием гололедицы на дорогах", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Гидрометцентре РФ также сообщали ТАСС, что свое влияние на погоду столичного региона усиливает Атлантика и это как раз станет "курсом на весну". "В атмосфере начинает преобладать западно-восточный перенос воздушных масс, в сочетании с сезонными переменами, которые определяют астрономические факторы, значения средней суточной температуры в течение недели продемонстрируют тенденцию на повышение", - отмечал собеседник агентства.

Напомнив о том, что первый день календарной весны порадует москвичей и жителей Подмосковья положительной температурой, синоптики подчеркнули, что актуальными остаются напоминания о гололедице, так как в ночные часы все еще будет отмечаться "минус".

Согласно предварительным прогнозам, которые ранее озвучивали синоптики ТАСС, в последний день календарной зимы, 28 февраля, на фоне небольших осадков столбики термометров могут показать ночью от 7 до 2 градусов ниже нуля, а днем - от минус 3 до плюс 2 градусов. В первый же день марта при облачной погоде и небольших осадках температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, а в дневные часы воздух может прогреться до плюс 4 градусов.