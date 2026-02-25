"Уральские авиалинии" не имеют претензий к экипажу самолета, севшего в поле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не имеет претензий к командиру самолета, экипажу и не предъявляла иск в рамках расследуемого уголовного дела бывшему пилоту самолета после посадки борта в поле в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что авиакомпания подала иск к бывшему пилоту севшего в поле самолета. В пресс-службе уточнили, что в ходе расследования уголовного дела, рассматриваемого Восточным межрегиональным СУТ СК России, у авиакомпании была запрошена информация о нанесенном ущербе, которую многие СМИ начали выдавать за иск.

"В связи с поступающими запросами относительно судебного процесса по факту посадки самолета Airbus A320 в пшеничное поле в 2023 году, авиакомпания считает необходимым сообщить следующее: "Уральские авиалинии" не предъявляли иск бывшему пилоту Белову С. В. в рамках уголовного дела, не заявляли требований имущественного или финансового характера и в целом не имеют претензий к [командиру] экипажа [воздушного судна], совершившему посадку на пшеничное поле в 2023 году", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщали ТАСС, что после окончания расследования и выхода отчета первый пилот самолета Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию. "Вопрос о восстановлении в должности бывшего пилота не рассматривается. <…> На основании заявления трудовой договор был прекращен 15 апреля 2024. Обязанностей по дальнейшему трудоустройству бывшего пилота у "Уральских авиалиний" нет", - добавили в пресс-службе, второй пилот Эдуард Семенов был позже уволен из авиакомпании.