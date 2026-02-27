В Поморье дошкольникам расскажут о Великой Отечественной войне через артефакты

В Северодвинске реализуется проект передвижной музейной экспозиции "Солдатский чемоданчик: ожившая история для самых маленьких"

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Дошкольникам Архангельской области начали рассказывать о Великой Отечественной войне через подлинные артефакты. Как сообщили ТАСС в Губернаторском центре "Вместе мы сильнее", в Северодвинске при поддержке центра реализуется проект передвижной музейной экспозиции "Солдатский чемоданчик: ожившая история для самых маленьких".

"Инициатором выступила Архангельская региональная общественная организация "Военно-патриотический клуб "Знамя Севера", которая разработала интерактивный формат знакомства дошкольников с событиями военных лет с помощью предметов, найденных на полях сражений. Главное внимание в проекте уделено работе с воспитанниками старших и подготовительных групп детских садов. Команда клуба приходит к детям с интерактивной музейной экспозицией, собранной в формате чемодана, принадлежащего солдату. Он наполнен настоящими предметами периода Великой Отечественной войны, найденными в ходе поисковых экспедиций: солдатский котелок, фляжка, ложка, элементы обмундирования, письма и фотографии", - рассказали в Губернаторском центре.

Занятия проходят в формате диалога. Дети могут рассмотреть экспонаты, подержать их в руках, примерить пилотку и форму, а также задать вопросы. При этом организаторы принципиально не затрагивают тему потерь и трагических подробностей, чтобы не травмировать детскую психику: в центре внимания - образ солдата, чувство сопричастности и уважения к прошлому.

Инициатива охватила уже более 180 дошкольников. По словам менеджера проекта Виктории Семеновой, решение работать именно с детьми такого возраста было принято в результате анализа многолетней практики клуба.

"Ранее мы начинали работу по военной патриотике с подростками примерно с 14 лет. Однако со временем стало понятно, что начинать разговор о войне в этом возрасте уже поздно, - отметила Семенова. - Мы попробовали работать с учащимися начальных классов и увидели, что и это тоже поздно, потому что семейное воспитание не всегда предполагает обращение к теме прошлого и сохранение памяти, многие родители избегают этих разговоров".

Помимо занятий в детских садах, проект включает работу с родителями и педагогами. Для мам и пап проводятся встречи о том, как корректно и бережно говорить с ребенком о войне. Также команда готовит к выпуску специальную брошюру с рекомендациями, а для воспитателей, психологов и логопедов пройдут методические консультации по историческому просвещению дошкольников.