ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 77%

Деятельность кабмина РФ одобряют 44,7% опрошенных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 16 по 22 февраля, составляет 76,9%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 76,9% участников опроса (минус 1,1 п.п. ), уровень одобрения деятельности президента снизился также на 1,1 п.п. и составляет 72,9%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 44,7% (минус 1,8 п.п.) опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 46,7% респондентов (минус 1,3 п.п.). О доверии Мишустину заявили 56,3% опрошенных (минус 2,3 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,3% (минус 1 п.п.), лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 30,2% (плюс 0,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 20,6% (минус 0,7 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,7% (минус 1,4 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 32,6% (минус 0,1 п.п.), КПРФ - 9,8% (плюс 0,2 п.п.), ЛДПР - 9,8% (минус 0,8 п.п.), "Справедливой России" - 5,3% (плюс 0,1 п.п.), "Новых людей" - 9,4% (плюс 0,7 п.п.).