В конкурсе "Земский почтальон" в 2025 году приняли участие 3 тыс. человек

В 2026 году попробовать свои силы в конкурсе могут сотрудники отделений почтовой связи, работающие в малых городах и сельских поселениях с численностью населения до 50 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. В конкурсе "Земский почтальон" в 2025 году приняли участие 3 тыс. человек из 86 регионов России. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"В конкурсе "Земский почтальон" в прошлом году приняло участие 3 тыс. человек из 86 регионов, более 130 тыс. жителей со всей страны выразили свою поддержку нашим сельским почтальонам, что говорит о важности их работы. И самое главное - о глубоком уважении, которое они заслуживают", - сказал он на брифинге, посвященному старту второго Всероссийского конкурса "Земский почтальон - 2026".

Сенатор также сообщил, что в 2026 году отборочный этап конкурса "Земский почтальон - 2026" стартует 2 марта. "В конкурсе могут принять участие сотрудники отделений почтовой связи, работающие в малых городах и сельских поселениях с численностью населения до 50 тыс. человек. Конкурс пройдет в три этапа. На первом этапе - до 2 апреля - участники подадут онлайн-заявки на сайте земскийпочтальон.рф, второй этап конкурса пройдет с 3 по 24 апреля и будет включать оценку заявок региональными экспертами, комиссиями и отбор финалистов. Очный финал состоится 25-26 мая - награждение в рамках форума "Тружеников села" на знаковой площадке - в Национальном центре "Россия", - сообщил Двойных.

Всероссийский конкурс "Земский почтальон" проводит федеральный партийный проект "Единой России" "Российское село" совместно с "Почтой России". Главная задача конкурса - популяризация профессии почтальона и поощрение их работы в малых городах и селах России.