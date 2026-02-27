В Москве открылся конкурс сценарных заявок для Кремлевской елки

Комиссия оценит оригинальность и глубину замысла, воспитательную составляющую работ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московская федерация профсоюзов дала старт конкурсу сценарных заявок новогоднего представления для детей в Государственном Кремлевском дворце. Об этом рассказала ТАСС зампредседателя организации Наталья Свиридова.

"Каждый год Московская федерация профсоюзов готовит для детей путешествие в сказку - Кремлевскую новогоднюю елку. И каждый раз в создании могут участвовать все желающие авторы. До 16 марта мы ждем идеи для сценария. Самая яркая и добрая история ляжет в основу спектакля, который поставит профессиональная команда для тысяч детей со всей России", - сказала Свиридова.

Участникам конкурса нужно представить идею сказки: кратко описать сюжет, главных героев и их характеры. Сценарий должен включать сцены, объединенные общей интригой, с кульминацией и ярким финалом. Важно, чтобы история отражала новогоднюю тематику и символы столицы, несла добрые смыслы: приобщала к духовным ценностям и учила состраданию. Подать заявку можно индивидуально или в соавторстве.

Конкурсная комиссия оценит оригинальность и глубину замысла, воспитательную составляющую работ. Автора лучшей идеи сценария объявят в апреле. Победитель получит денежный приз, участников наградят дипломами. После подведения итогов к созданию постановки приступит команда сценаристов и режиссеров, музыканты и художники, хореографы и артисты.