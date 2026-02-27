Директор Долиной считает, что от истории с артисткой выиграли только застройщики

Обычные покупатели и продавцы только проиграли, заявил Сергей Пудовкин

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Константин Андреев/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Скандал вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной был выгоден только застройщикам на рынке элитного жилья, обычные покупатели и продавцы только проиграли. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился директор артистки Сергей Пудовкин.

"Мне кажется, для всех был перебор этой темы. И для пострадавших в этом обмане, и для людей, которые были вынуждены в этом купаться. Лично у меня сложилось ощущение, что на рынке недвижимости после этой истории произошел явный перекос в сторону покупки жилья от застройщиков. Кто-то раскачал эту тему. Рынок дорогих новых квартир значительно укрепился", - считает собеседник агентства.

Обсуждая сообщения в СМИ о том, что Долиной подарят новую квартиру друзья, Пудовкин призвал скептичное относится к подобным "сплетням". "Нам бы всем прекратить читать и лазить по информационным помойкам. Не надо читать интернет ни до обеда, ни, тем более, после. Подарки - оставим это право для того, кто дарит, или для того, кто получает, даже если это открытка, телефон, машина, квартира", - сказал он.

По словам директора, для Долиной история с квартирой останется больной и тяжелой на всю жизнь, но она считает ее завершенной для себя. "Потеряла все. Эта страница перевернута и закрыта. Давайте оставим имущественные вопросы вне средств массовой информации", - заключил Пудовкин.

Дело Долиной

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.