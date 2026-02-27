Бурляев призвал ввести госзаказ на кино

Народный артист РФ режиссер, писатель и депутат Госдумы сообщил о планах добиться полного финансирования российских фильмов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российское кино должно перейти на полное государственное финансирование и систему госзаказа. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился народный артист РФ режиссер, писатель и депутат Госдумы Николай Бурляев.

"Мы добились стопроцентного финансирования у детского кино и анимации. Сейчас будем добиваться, чтобы стопроцентное [финансирование] было у всех фильмов. Должен быть госзаказ. Все должно быть серьезно", - считает собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о поддержке фильмов, которые не претендуют на "денежный успех", не ставя прибыль на первый план, Бурляев сказал, что "именно этим должно заниматься государство". "И об этом мы говорим в Думе", - добавил он.

Ранее депутат поделился с ТАСС мнением, что сегодня в отечественном кинематографе отсутствует серьезная драматургия, режиссура оставляет желать лучшего, а актерский цех испорчен поверхностными сериалами. Так, Бурляев приходит к выводу, что индустрия "больна".